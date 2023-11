Le financement des universités américaines par le Qatar et les incidents antisémites

« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » Ces mots tirés de la fable de La Fontaine, Le Lion et le Rat, seraient-ils le mantra de l’État du Qatar dans sa défense de l’idéologie islamofrériste ? À en juger la corrélation établie entre le financement des universités américaines par des régimes étrangers – le Qatar en tête – et le nombre d’incidents antisémites sur les campus bénéficiaires de ces donations, tout porte à le croire.

En effet, un rapport récent du Network Contagion Research Institute met en évidence que non seulement près de 200 universités américaines ont dissimulé illégalement pas moins de 13 milliards de donations reçues de régimes étrangers, dont beaucoup sont des régimes autoritaires, mais également qu’il existerait une corrélation entre ces donations et les incidents antisémites recensés sur ces campus





