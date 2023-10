Adrien Saddier performe au Qatar Masters

Le dernier tournoi de la saison régulière du DP World Tour n'épargne pas ses joueurs. Après une première journée suspendue pour risques d'orage, c'est le deuxième tour du Qatar Masters qui a été interrompu vendredi sans que la majorité des participants n'ait pu finir ses 36 trous.

« J'ai joué très solidement aujourd'hui. Nous avions 31 trous à jouer, la journée a donc été longue. Le réveil a été précoce. Il est de plus en plus difficile de jouer dans la quarantaine, mais je sens que je peux encore gagner ici.

Les autres Bleus ont davantage souffert à Doha. David Ravetto a encore onze trous à jouer pour finir son deuxième tour et se retrouve pour le moment au 58e rang à -2 total, tout juste dans le score du cut provisoire. Robin Sciot-Siegrist et Joël Stalter ont pu terminer leurs 36 trous et sont à -1 total, un score qui, provisoirement, ne leur permettra pas de passer le cut. headtopics.com

Lire la suite:

lequipe »

Carlos Alcaraz annonce sa participation au Masters 1000 Rolex Paris MastersUn temps incertain en raison en raison de douleurs au dos et au pied, Carlos Alcaraz a finalement décidé de s'arrêter à Paris pour jouer le Rolex Paris Masters. Lire la suite ⮕

Carlos Alcaraz participera au Rolex Paris Masters et au Masters de TurinL'Espagnol Carlos Alcaraz, n°2 mondial, touché au dos et à un pied, a annoncé mercredi sa participation au Rolex Paris Masters, qui débute lundi prochain, ainsi qu'au Masters de Turin à partir du 12 novembre. Lire la suite ⮕

Scott Jamieson et Daniel Hillier en tête d'un Qatar Masters suspenduCe jeudi, Scott Jamieson et Daniel Hillier pointent à -7 sur le 1er tour d'un Qatar Masters interrompu pour risques d'orage. Mike Lorenzo-Vera, 1er Français pour le moment, signe une carte de 69 (-3) et prend un bon départ pour s'assurer sa carte sur le DP World Tour. Lire la suite ⮕

Tennis: Carlos Alcaraz annonce sa participation au Rolex Paris MastersL'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, a annoncé mercredi sa participation au tournoi Masters 1000 de Paris-Bercy (30 octobre-5 novembre). Lire la suite ⮕

Masters 1000 de Paris-Bercy : Carlos Alcaraz annonce sa participation au tournoi parisienL’Espagnol, numéro 2 mondial, sera de la partie à Bercy histoire de préparer comme il faut les finales ATP Lire la suite ⮕

Andrey Rublev décroche son ticket pour le Masters de TurinGrâce à sa qualification pour les quarts de finale de l'ATP 500 de Vienne, Andrey Rublev a décroché la cinquième place qualificative pour le Masters de Turin (12-19 novembre). Il rejoint ainsi Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Jannik Sinner. Lire la suite ⮕