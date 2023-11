Le documentaire «Thriller 40» retrace la création de l'album emblématique de Michael Jackson

«Billie Jean», «Beat it», «Wanna Be Startin' Somethin'»… Plus de 40 ans après sa sortie le 30 novembre 1982, l’album «Thriller» de Michael Jackson, qui reste à ce jour le plus vendu de tous les temps, va faire faire l’objet d’un documentaire. Réalisé par le journaliste et cinéaste Nelson George, il sera diffusé sur la plate-forme de streaming Paramount+, disponible sur Canal+, dès le 2 décembre prochain.

Blige, ou encore John Landis, à qui l’on doit le clip révolutionnaire de «Thriller», inspiré du film d’horreur «Le Loup-garou de Londres».

Documentaire inédit sur l'histoire de l'album Thriller de Michael JacksonPlus de 40 ans après sa sortie, un documentaire intitulé Thriller 40 retracera la création de cet album historique. Diffusé à partir du 2 décembre sur Paramount+, il donnera la parole à de nombreux artistes et réalisateurs. Un biopic sur Michael Jackson est également en préparation. Lire la suite ⮕

Villeroy & Boch réduit sa consommation de gaz de 40 % à Valence-d'AgenLe fabricant de céramiques sanitaires a installé un système de récupération et de stockage de la chaleur fatale conçu par Eco-Tech Ceram. Cette chaleur est réutilisée dans les séchoirs et le four de l'usine. Lire la suite ⮕

CAC 40 : la Bourse de Paris dans le vert, les annonces des banques centrales scrutéesRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕

Le CAC 40 remonte prudemment au début d’une semaine particulièrement denseLe CAC 40 remonte prudemment au début d’une semaine particulièrement dense Lire la suite ⮕

Découvrez les meilleures offres Matelas Emma jusqu'à 40 % de réduction sur le siteVous avez besoin de changer votre literie ? Chez Emma, c’est un déluge d’offres qui vous attend sur les célèbres matelas de la marque. Lire la suite ⮕

Un couple de commerçants prend sa retraite après 40 ans de travailKim et Hoy Van, les plus anciens commerçants du Marché couvert, prennent leur retraite à l'âge de 70 ans. Ils ont été chaleureusement salués par leurs clients fidèles et ont reçu de nombreuses marques d'affection. Lire la suite ⮕