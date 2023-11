UCI Track : le cyclisme sous le règne des watts

Plus que jamais, sur l’ovale des vélodromes, les watts développés par les coureurs de cyclsime sur piste sont scrutés, décortiqués, analysés. Mais cette unité de mesure, aussi importante soit-elle, ne suffit pas à garantir la victoire comme dans le passé. L'équilibre et la tactique sont les éléments avancés par l'expert Craig McLean pour Eurosport.".

Pour parvenir à de tels sommets, il n’y a pas de secret. L’entraînement, toujours l’entraînement. Les champions y combattent inlassablement l’acide lactique, celui qui paralyse les fibres, en enchaînant les sprints et les séances de musculation.

Pour autant, cette puissance accrue n'est pas gage de victoire assurée. Les watts ne sont pas l'alpha et l'oméga du cyclisme sur piste et c'est tant mieux.

