Actuellement en expérimentation dans les Hauts-de-France auprès de patients âgés de 45 à 50 ans, le dispositif « Mon bilan prévention » sera généralisé en 2024 sur l'ensemble du territoire et ouvert aux assurés sociaux à quatre tranches d'âge clés de la vie, correspondant aux tranches d’âges clés définies par le Haut Conseil de la santé publique : 18 à 25 ans ; 45 à 50 ans ; 60 à 65 ans et 70 à 75 ans.

Il vise à agir sur les habitudes et les modes de vie des personnes et à améliorer l’accessibilité et l’effectivité des opérations de dépistages organisés et des campagnes de vaccination. Comme l’explique plus précisément le site Santé.fr il s’agit donc, avec ce dispositif annoncé par le président de la République en 2022, de faire le point sur ses habitudes de vie et son environnement avec un professionnel de santé (médecin, pharmacien, infirmier ou sage-femme) pour bénéficier de conseils personnalisés afin de vivre en bonne sant

LOBS: Le ministre de la Santé défend l'AME: 'un dispositif de santé publique'Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau à l'Assemblée nationale, le 31 octobre 2023

