La nouvelle rame du métro automatique de Marseille fait ses premiers tours de piste dans les tunnels du réseau marseillais. Des tests techniques complexes se déroulent chaque soir, entrainant une fermeture anticipée du métro au grand dam des usagers. La nouvelle avait fait réagir, fin septembre, quand la presse révélait que le métro marseillais s'arrêterait désormais à 21h30 en semaine durant deux ans.

Selon la Régie des transports (RTM) et la Métropole Aix-Marseille-Provence, cette diminution du service est nécessaire pour réaliser les aménagements et essais afin de passer d'un métro vieillissant à un métro moderne et automatique. Les nouvelles rames, dont la première a été livrée par Alstom en juillet, doivent remplacer progressivement les anciennes (datant des années 1970) d'ici à 2027. Un projet à 580 millions d'euros, baptisé Neomma, qui doit permettre, à terme, de meilleures fréquences de passage et une plage horaire plus étendu

ACTUFR: JO de Paris : 1000 places achetées par le département des Landes pour ses habitantsCes 700 places pour les Jeux olympiques et 300 places pour les Jeux paralympiques seront, entre autres, à destination des bénévoles et licenciés des clubs sportifs du département.

LAPROVENCE: Marseille : l'ancien policier devenu roi des taudis louait des caves de 5m²Le procès emblématique du propriétaire de 122 logements insalubres ou dangereux s’ouvre aujourd’hui à Marseille . Gérard Gallas encourt 7 ans de prison

20MİNUTES: Diffusion d'images insoutenables à l'Assemblée nationaleUne vidéo des massacres commis par le Hamas sur le territoire israélien sera projetée mardi après-midi dans une salle du Palais Bourbon. Ce film, d’environ trois quarts d’heure, a été réalisé par les autorités israéliennes à partir d’extraits des caméras et de téléphones des commandos du 7 octobre, tués ou faits prisonniers, et d’images captées par des victimes et des secouristes. On y voit des tueries de civils, des cadavres décapités et des corps d’enfants brûlés, selon le récit des journalistes de Libération qui ont assisté à l’une des projections pour la presse.

20MİNUTESMARS: Un homme comparaît devant le tribunal pour des logements indignes à MarseilleGérard Gallas est accusé de mise en danger de la vie d’autrui pour avoir loué près de 122 logements indignes dans des quartiers pauvres de Marseille , majoritairement à des sans-papiers. Le procès est considéré comme l'un des plus vastes procès d'habitat indigne de la deuxième ville de France.

20MİNUTESMARS: Dépollution des dépôts de métaux lourds dans le sud de MarseilleUn projet de dépollution des dépôts de métaux lourds dans le sud de Marseille est en cours depuis 2012. Les risques pour la santé ont été documentés dès 2005. Des concentrations élevées de plomb et d'arsenic ont été détectées sur la plage de Samena. Des mesures ont été prises pour interdire la pêche et des travaux sont en cours pour prévenir les impacts sanitaires.

Marseille : cet ancien policier louait des logements indignes, il se retrouve devant les tribunaux

