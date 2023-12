Le déploiement des chars de combat Merkava dans la bande Gaza

Dans la bande Gaza, le déploiement de l'infanterie israélienne est systématiquement appuyé par les chars de combat Merkava. Les États-Unis ont d'ailleurs approuvé « d'urgence » la vente à Israël de près de 14 000 obus équipant ces blindés lourds.Jamais depuis la création d’Israël, les forces armées de l’État hébreu n’ont conçu une opération sans chars de combat.

Le Merkava aujourd’hui de 5e génération, fabriqué à plusieurs centaines d’unités est depuis le 7 octobre dernier, le fer-de-lance de l’armée israélienne dans la bande de Gaza, souligne Marc Chassillan spécialiste des blindés. « Quel que soit l’ennemi, quel que soit le terrain et quelles que soient les circonstances, l’armée israélienne déploie des chars, ça fait partie de leur corpus doctrinalLes chars sont quasiment une deuxième religion après le judaïsme en Israël. C’est un objet de vénération et c’est un objet de perfectionnement et d’investissement constant et continu, depuis 50 an





