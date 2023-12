Israël lance de nouvelles frappes sur Gaza

Israël a lancé de nouvelles frappes sur Gaza dimanche 17 décembre au moment où les dirigeants israéliens font face à une pression croissante pour négocier et obtenir la libération d’otages enlevés par le Hamas.

Les proches des otages ont multiplié les appels au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour le pousser à conclure un accord sur la libération des captifs alors que l’armée a admis avoir tuéLes trois otages tués faisaient partie des quelque 250 personnes capturées lors de l’attaque sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien qui a fait 1 140 morts, selon les dernières données fournies par les autorités israéliennes. Au moins 12 personnes ont été tuées dimanche dans des frappes israéliennes sur la ville de Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, a annoncé le ministère de la Santé du Hamas. Des témoins ont aussi rapporté un bombardement israélien sur la ville méridionale de Bani Suheil





