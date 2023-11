La sous-marque de Nothing dévoile des produits abordables

La sous-marque de Nothing, dévoilée par son cofondateur Carl Pei en août dernier. Au menu : trois produits ultra abordables (une montre et un chargeur accompagnent ces Buds Pro) au « design épuré et intemporel ». Un mouvement étonnant de la part de la jeune société qui compte un nombre déjà restreint de produits à son catalogue. Alors qu’on pensait ces appareils dédiés aux marchés émergents — l’Inde notamment —, ils seront finalement disponibles dans 26 pays, dont une large partie de l’Europe.

Mais que peuvent bien valoir ces écouteurs promettant monts et merveilles pour un tarif imbattable ? Tout d’abord, force est de reconnaître que le talent marketing de l’ancien cofondateur de OnePlus est toujours bien là. Le site web est léché, l’esthétique impeccable et les caractéristiques techniques alléchantes. Une fois que l’emballage du produit ouvert, on déchante toutefois quelque peu. Sans être totalement cheap, le boîtier de recharge ne renvoie pas l’image luxueuse prodiguée par les visuels de la marque





