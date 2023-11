Thomson annonce quatre nouveaux modèles de PC avec des processeurs Intel de 13e génération et des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4000 mobiles

En tout, ce sont donc quatre nouveaux modèles que Thomson annonce en cette fin d'année 2023. Tous (sauf un) sont motorisés par des processeurs Intel de 13e génération et des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4000 mobiles. De quoi porter le constructeur au niveau de la concurrence, du moins sur le papier, le tout avec des prix relativement attractifs, notamment sur le milieu de gamme.

L'adversaire ciblé ? Probablement l'Allemand Medion, pour ne citer que lui, qui s'est récemment illustré avec sa gamme Erazer et son très bonPour faire mouche, Thomson renouvelle quoi qu'il en soit ses modèles abordables Roxxor G15 et Roxxor G16S. Nous avons contacté la marque pour obtenir le prix du premier sous nos latitudes, mais l'on sait d'ores et déjà que le second sera commercialisé entre 1 499 et 2 099 euros en fonction des options choisie





