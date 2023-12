La précarité des femmes en France s'accentue, les mères isolées en première ligne

A bientôt 40 ans, Claire (prénom d’emprunt) doit compter chaque euro. Une nécessité pour cette mère de cinq enfants qui traverse une période particulièrement compliquée. Cette assistante de projet, qui rapporte avoir subi des violences de la part de son ex-conjoint, est « prise à la gorge » avec une maison à rembourser seule en plus de nombreux frais, malgré un salaire de près de 1.800 euros.

Une situation qui est à l’image du triste constat récemment dressé par le Secours catholique : la précarité et notamment celle des femmes ne cesse de s’accentuer en France. A tel point que les mères isolées comme Claire représentent désormais plus d’un quart (25,7 %) des bénéficiaires. Sous couvert d’anonymat, cette habitante de Loire-Atlantique a accepté de se confier à 20 Minutes. « Un tsunami sur notre maison » « En 2020, un tsunami s’est abattu sur notre maison. A la suite de violences intrafamiliales et d’un placement judiciaire des enfants, je me suis finalement retrouvée seule avec eux à devoir tout assumer financièrement. Avant, on avait une situation moyenn





