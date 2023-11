Après une 'douche de seum' au Japon, cette illustratrice produit ses propres mangas en France

Le confinement strict lié au Covid ? Elle le vit dans un appartement de 6 mètres carrés à Tokyo. Ce qui lui permet de travailler sans relâche ses créations. Mais les premières difficultés avec la population locale apparaissent. 'Quand je sortais faire mes courses, les gens me dénonçaient. J'étais régulièrement contrôlée par les autorités alors que tout était en règle.

Une fois la période d'isolement liée à la pandémie terminée, elle se présente à un éditeur de la capitale nippone. Là, elle vit 'une douche de seum». Aidée dans la paperasse par son conjoint japonais, elle parvient à regagner Orléans en 2021. Spécialisée en dessin traditionnel nippon, habile sur tablette graphique et reconnue pour son travail grâce notamment à son prestigieux diplôme obtenu au Japon, Charlotte publie son premier manga en 2022.Le premier tome d'Allegoria, qui narre 'la quête de vérité d'une jeune femme», tend vers le fantastique, sur 224 pages...

'Il faut seulement se rattacher aux émotions quand on écrit un manga et se détacher vraiment de son propre vécu. Mais dans chaque livre, il y a toujours un message que les mangakas veulent faire passer», explique Charlotte Joriot.Ses personnages peuvent toutefois physiquement ressembler à ses proches. 'À un moment, j'avais besoin de deux abrutis. Je me suis inspiré de mon frère et de ma sœur, avec leur dynamisme.

