La Marina du Roucas accueille les jeunes marseillais pour la Semaine olympique et paralympique

En pleine Semaine olympique et paralympique, la Marina du Roucas va vibrer aux rythmes du millier de jeunes marseillais des écoles et des centres municipaux d’animation attendus jusqu’à samedi, grande journée portes ouvertes pour tous. 115 jours du coup d’envoi des Jeux olympiques de Paris 2024, la Marina du Roucas Blanc qui accueillera les épreuves de voile a connu sa première effervescence mardi avec son inauguration officielle par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

« apprécie Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux, présent à ses côtés. Aménagée dans les années 70, lors de la création du parc balnéaire du Prado à partir des remblais extraits du chantier du métro, la base nautique qui accueille le Pôle France et le Pôle espoir de voile depuis 1996, a fait peau neuve

