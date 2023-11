La France, paradis des incestueurs et des pédocriminels

La France est un des paradis des incestueurs et des pédocriminels. Lundi 13 novembre 2023, plusieurs militantes féministes ont signé une tribune sur le HuffPost. Toutes, demandent l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur·es. Elles rappellent aussi plusieurs chiffres édifiants liés à 'l’impunité des violeurs pédocriminels'. 4% des viols sur mineurs font l’objet de plaintes.

Parmi les signataires de la tribune, on compte notamment la députée écologiste Sandrine Rousseau, la présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie Muriel Salmona, la militante féministe Sophia Antoine, ou encore, l’autrice et réalisatrice du film Les Chatouilles, Andréa Bescond. Selon elles, les lois actuelles françaises protègent les agresseurs. Elles rappellent que 'chaque année en France, 160 000 mineur·es au moins sont victimes de violences sexuelles. 80% de ces victimes sont des filles. 90% des agresseurs sont des hommes.' Et ajoutent sur le HuffPost que ce sont les garçons et filles en situation de handicap qui sont les plus vulnérables

