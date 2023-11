La France accuse des acteurs liés à l'Azerbaïdjan de manipulation de l'information

Paris a accusé lundi 13 octobre des acteurs liés à l’Azerbaïdjan d’avoir mené une campagne de manipulation de l’information visant à porter atteinte à la réputation de la France dans sa capacité à accueillir les Jeux olympiques 2024.

Selon un rapport de Viginum, l’organisme de lutte contre les ingérences numériques étrangères, que l’AFP et d’autres médias ont pu consulter, les investigations ont démarré le 26 juillet dernier lorsque « plusieurs visuels appelant à boycotter les JO-24 » massivement partagés sur X (anciennement Twitter), ont été détectés. L’investigation a été menée dans un contexte de tensions diplomatiques entre Paris et Bakou. La France s’est impliquée ces derniers mois dans la médiation entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, deux anciennes républiques soviétiques en conflit depuis trente ans

