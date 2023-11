Le Hamas prévoyait une opération plus profonde en territoire israélien

L'attaque terroriste du 7 octobre, perpétrée par le Hamas, aurait pu être beaucoup plus dramatique encore. Selon une enquête menée par le « Washington Post », le groupe terroriste qui doit désormais faire face aux militaires israéliens à l'intérieur de la bande de Gaza, prévoyait une opération beaucoup plus profonde en territoire israélien.

Pour son enquête le quotidien américain a fait travailler plusieurs de ses correspondants dans cette partie du monde (en Jordanie, au Liban et en Israël) et s'est appuyé notamment sur les documents trouvés sur les corps des terroristes tués ou faits prisonniers lors de l'attaque du 7 octobre. Mais aussi sur des spécialistes du renseignement, notamment israéliens., le groupe terroriste avait en tête de pénétrer beaucoup plus en avant en territoire israélien en y perpétrant plus de meurtres et autres exactions comme des prises d'otage

