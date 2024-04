L'inflation suisse ralentit à son plus bas niveau en deux ans et demi

L'inflation suisse a ralenti à son plus bas niveau en deux ans et demi en mars, poussant le franc suisse à la baisse, et ouvrant la voie à une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Banque nationale suisse (BNS). Les données de l'Office fédéral de la statistique ont montré jeudi une hausse de 1% des prix à la consommation à partir de mars 2023, leur niveau le plus bas depuis septembre 2021 et après +1,2% en février. Les économiste s interrogés par Reuters prévoyaient un taux de +1,3%.

La publication de ces données a entraîné un repli du franc suisse face à l'euro, à 0,9836, son niveau le plus bas depuis juin dernier. "Nous avions déjà prévu deux nouvelles baisses de taux en juin et en septembre de cette année, et l'inflation à ce niveau rend cette baisse presque certaine", a déclaré Karsten Junius, économiste chez J. Safra Sarasi

Inflation Suisse Franc Suisse Taux D'intérêt Baisse Statistique Économiste

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LaTribune / 🏆 11. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La banque centrale suisse, première grande banque centrale occidentale à baisser ses tauxLa Banque nationale suisse (BNS) a décidé jeudi d'abaisser son taux directeur, devenant la première des grandes banques centrales occidentales à infléchir sa politique monétaire, depuis le rapide tour de vis lancé il y a bientôt deux ans pour lutter contre l'inflation.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

L'appétit pour le risque tire les actions après la Fed et la BNSL'appétit pour le risque tire les actions après la Fed et la BNS

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

L'Europe ouvre en forte hausse après la Fed, la BNS surprendL'Europe ouvre en forte hausse après la Fed, la BNS surprend

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

La banque en ligne N26 propose désormais une offre crypto à ses clients françaisDès ce jeudi, plus de 3 millions de clients français peuvent dorénavant acheter et vendre plus de 200 cryptomonnaies via l'application de la banque en ligne.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Turquie: la banque centrale relève son taux directeur à 50%La banque centrale turque a relevé jeudi son principal taux directeur de 5 points, à 50%, une décision justifiée par une inflation au-delà des attentes, à près de 70% sur un an.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

États-Unis : un gang de «petites canailles» arrêté après le braquage d'une banque au TexasTrois garçons âgés de 11, 12 et 16 ans, surnommés «Les petites canailles» par le FBI, ont été arrêtés après avoir braqué une banque au Texas....

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »