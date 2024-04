Emmanuel Macron soutient la participation d'Aya Nakamura aux Jeux olympiques de Paris

Le président Emmanuel Macron a estimé ce jeudi 4 avril que la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura avait « tout à fait sa place dans une cérémonie d’ouverture ou de clôture » des Jeux olympiques de Paris , y voyant « une bonne chose ». La possibilité que cette chanteuse francophone la plus streamée au monde participe aux festivités autour des Jeux de Paris avait soulevé l’indignation de la droite et de l’ extrême droite qui y voyait une manière de « diviser » et d’« humilier » les Français.

Il a ajouté que la décision sur une participation de la chanteuse revenait aux organisateurs des cérémonies. « Elle parle à bon nombre de nos compatriotes » Interrogé sur l’éventualité d’une participation d’Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus streamée au monde, aux festivités entourant les JO, il a renvoyé la décision du directeur artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture, Thomas Joll

