L'inflation en Allemagne atteint 2,2% en mars

Si près du but. L'inflation en Allemagne a atteint 2,2% en mars sur un an. Un chiffre qui se rapproche grandement de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour la zone euro à 2%. Berlin a ainsi constaté un nouveau reflux le mois dernier de ses prix à la consommation de 0,3 point de pourcentage par rapport à février, selon des chiffres provisoires publiés ce mardi par l'office des statistiques Destatis dans un communiqué. C'est son plus bas niveau depuis avril 2021.

Pour rappel, l'inflation s'élevait à 5,9% en moyenne en 2023, après un pic de 8% en octobre 2022, causés par la hausse historique des coûts de l'énergie dans le sillage de la guerre en Ukraine. Lire aussiAllemagne : la croissance sera (encore) moins bonne que prévu en 2024, la récession menace toujours Le recul enregistré en mars encore plus fort que ce qu'avaient anticipé les experts de l'outil d'analyse financière Factset qui tablaient sur un recul plus léger à 2,3

