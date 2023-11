L'affaire Carlos Ghosn : la chute d'un PDG emblématique

C’est l’un de ces événements dont tout le monde se souvient. Dans le monde des affaires en tout cas, personne n’a oublié le 19 novembre 2018, le jour où Carlos Ghosn, le PDG de Renault et de Nissan, a été arrêté à la descente de son avion au Japon. Ce jour-là, Ghosn a tout perdu : ses postes, sa réputation, sa liberté. Et le choc a plongé les deux constructeurs automobiles qu’il dirigeait dans une crise longue et profonde. L’alliance franco-japonaise entre Renault et Nissan n’y a pas survécu.

L’affaire Carlos Ghosn, parmi les histoires toujours spectaculaires illustrant la courte distance entre le Capitole et la roche tarpéienne, a eu ceci de particulier que c’est l’entreprise Nissan qui a voulu la chute de son patron. C’est au sein du groupe qu’ont été rassemblés pendant des mois et en secret les éléments dont la justice japonaise a été saisie : rémunérations et promesses de «package» à sa retraite, résidences payées aux frais de l’entreprise, et soupçons de rétrocommissions versées par un distributeur au Moyen-Orien





