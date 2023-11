L'hommage à Samy, trois ans, mort dans des circonstances troubles, près de Toulouse

Ce samedi 18 novembre, le maire de la commune de Saubens dans le sud de Toulouse a organisé un hommage à Samy, un petit garçon âgé de 3 ans retrouvé mort par les secours à son domicile dans la nuit de mercredi à jeudi. "Je n'ai pas les mots", s'est confié le père de famille. "Depuis que j'ai eu l'appel des gendarmes, je ne vois plus rien. Je ne réalise pas. Cela me paraît tout simplement surréaliste. Je n'ai jamais imaginé un scénario aussi horrible".

La mère et le beau-père de l'enfant ont été mis en examen et placés en détention provisoire, a confirmé samedi le parquet à l'AFP. Selon le procureur de la République de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon la mère, âgée de 23 ans, et le beau-père, 20 ans, étaient "seuls avec l'enfant" à leur domicile dans la petite commune de Saubens (Haute-Garonne) lorsqu'il est décédé "par asphyxie mécanique"





🏆 24. ladepechedumidi » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ligue 1 : Lille domine Toulouse, Nantes surclasse Montpellier, nul entre Toulouse et ReimsLe Losc s’est installé au pied du podium en dominant sur la plus courte des marges Brest (1-0).

La source: Le_Figaro - 🏆 24. / 58,52 Lire la suite »

Plan municipal 'Toulouse + fraîche': comment Toulouse s’adapte à la hausse des températures ?En mai dernier, la mairie de Toulouse a lancé son plan d’adaptation face aux fortes chaleurs, «Toulouse + fraîche», qui comprend 30 axes pour lutter contre la canicule. Six mois après le lancement, l'heure est au premier bilan.

La source: ladepeche31 - 🏆 24. / 58,52 Lire la suite »

Toulouse: Des pâtes, symboles de solidarité, servies dans les selfs du CHU de ToulousePlus de 220 kg de pâtes offert par l'entreprise de pâtes 'Mon voisin se régale' seront cuisinés le 7 décembre dans les neuf selfs restaurants du CHU de Toulouse.

La source: ladepechedumidi - 🏆 24. / 58,52 Lire la suite »

Un coup de pouce anti-inflation11 000 municipaux de la Ville de Toulouse, agents de Toulouse Métropole et du CCAS (centre communal d’action social) de la Ville rose vont toucher une prime allant de 300 à 800€ en 2024. Les agents de la région Occitanie la percevront, eux , dès décembre 2023. Ils vont bénéficier de la prime pouvoir d’achat exceptionnelle créée par le ministre Stanislas Guérini en juin 2023 et destinée à aider les fonctionnaires de la Fonction publique d’Etat, hospitalière et militaire. Elle sera versée à ces fonctionnaires à compter de ce mois d’octobre. Une prime facultative destinée aux bas revenus Cette prime exceptionnelle, a été étendue aux collectivités territoriales, qui peuvent la verser à leurs agents. Ou pas. Ce côté facultatif, pour les collectivités territoriales, a été critiqué par les organisations syndicales qui ont refusé de donner leur accord. « Mais avec mon collègue Nicolas Refutin, secrétaire général du syndicat FO Toulouse Métropole, nous avons aussitôt écrit une lettre au maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole pour lui demander d’attribuer cette prime aux agents de la ville, du CCAS et de la métropole », explique Pascal Maynaud, secrétaire général de FO Ville de Toulouse

La source: ladepechedumidi - 🏆 24. / 58,52 Lire la suite »

Amiens : avec Samy Baghdadi, enfin du neuf pour l’USLD ?Blessé au genou pendant cinq mois, l’attaquant de 26 ans retrouve progressivement la compétition. Dunkerque aura besoin de lui dans un secteur de jeu où les autres avants-centres ont pour l’instant plus déçu que convaincu.

La source: lavoixdunord - 🏆 24. / 58,52 Lire la suite »

Montpellier doit se concentrer pour prendre les trois points contre ToulouseAprès une semaine mouvementée, Montpellier doit se focaliser sur le match contre Toulouse. Une victoire est essentielle pour prendre de l'avance sur la zone de relégation. Toulouse, ayant joué et perdu en Europa League, pourrait être affaibli physiquement.

La source: Midilibre - 🏆 24. / 58,52 Lire la suite »