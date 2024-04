Jérôme Lejeune : un généticien français et défenseur des personnes atteintes de trisomie

Nous nous souvenons généralement de Jérôme Lejeune comme d’un grand généticien français qui découvrit la trisomie en 1958 (publication Lejeune, Gautier, Turpin) et consacra sa vie aux personnes atteintes de cette maladie. Mais au delà de cette vocation médicale, le professeur Lejeune est devenu le défenseur des personnes atteintes de trisomie en s’opposant aux lois sur l’avortement.», telle que la trisomie 21. Le professeur Lejeune intervient alors dans la sphère publique, en rappelant la vocation du médecin qui, depuis Hippocrate, quatre cents ans avant Jésus-Christ, est de supprimer la maladie et non pas le malade. Cet engagement au service des plus faibles lui a causé beaucoup de difficultés, mais lui a aussi donné son rayonnement actuel

