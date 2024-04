Fermeture partielle du quai de Deûle à La Madeleine pour des travaux

Depuis le 2 avril, piétons et cyclistes trouvent tout un pan du quai de Deûle fermé, pour cause de travaux. Sur plusieurs centaines de mètres sur la rive droite, au niveau de La Madeleine (Nord), des aménagements sont en cours et dureront au moins jusqu'à fin mai. Ils sont réalisés par la Métropole européenne de Lille, qui prévoit une voie verte, au départ du pont Sainte-Hélène.

La MEL assure que 'les circulations piétonnes et cyclables seront maintenues au maximum', mais mardi 2 et mercredi 3 avril, force est de constater que la rive est totalement fermée à tous ses points d'accès, par des grilles. Il faudra donc opter pour les déviations mises en place

