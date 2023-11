Israël et le Hamas concluent un accord de libération d'otages et d'échange de prisonniers

Israël et le Hamas ont annoncé, mercredi 22 novembre, la conclusion d'un accord prévoyant la libération de 50 otages retenus depuis les attaques terroristes du 7 octobre, en échange de 150 prisonniers palestiniens et d'une trêve de quatre jours dans la bande de Gaza. Le nom des otages concernés n'a pas encore été dévoilé, et on ignore par exemple si des ressortissants français toujours portés disparus seront libérés par le Hamas. à lire aussi DIRECT.

Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne dit avoir intercepté un missile de croisière visant le sud du pays Le ministère de la Justice israélien a, de son côté, publié mercredi une liste de 300 noms de Palestiniens libérables (267 jeunes hommes et 33 femmes). Il anticipe ainsi une potentielle seconde phase d'échanges. Voici trois choses à savoir sur ces prisonniers qui pourraient être échangés contre des otages.1 Plus de quatre noms sur dix sont ceux de prisonniers mineursLe registre contient surtout le nom d'adolescents et de jeunes hommes, condamnés pour violences ou en attente d'un jugemen





