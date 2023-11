Desigual collabore avec le créateur Hed Mayner pour une collection genderless

Les chemises sont amples, le tombé du kimono impeccable, le pull est en laine et les babies unisexes offrent un minimalisme chic. Qui pourrait s’imaginer que la nouvelle collection d’Hed Mayner, créateur récompensé du prix Karl Lagerfeld de LVMH en 2019, a en réalité été conçue en collaboration avec... Desigual ? À l’approche des fêtes de fin d’année, la célèbre marque originaire de Barcelone signe une collaboration avec un couturier émergent.

En résulte un vestiaire élégant composé de pièces intemporelles et genderless (non genrées, en français). Un partenariat qui permet à Desigual d’emprunter un virage différent, elle qui propose depuis toujours du prêt-à-porter coloré, jouant volontairement sur l’excentricité et les motifs à foison. Pour comprendre cette mue stylistique, il faut revenir aux sources. À sa création en 1984 par l’entrepreneur Thomas Meyer, Desigual offre une mode colorée, chargée de motifs fleuris et psychédéliques. La marque dont le siège est installé à Barcelone devient l’un des fleurons de l’identité catalan





Madamefigaro » / 🏆 9. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cette machine à café De’Longhi est affichée à prix bas chez E.Leclerc cette semaineLa machine à café De’Longhi Active Line est à prix cassé ! Cet appareil vous permet de préparer de nombreuses boissons savoureuses à la température parfaite. Ne manquez pas ce bon plan.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Cette alternative au Xiaomi TV Stick est encore plus abordable avec cette promotion de 33 %Après la Nokia Streaming Box 8000 comme alternative à la Xiaomi Mi Box S, voici le Nokia Streaming Stick 800 comme alternative pas chère au Xiaomi TV Stick 4K.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Cette doudoune légère à 50 euros chez Amazon est la veste idéale pour cette saisonRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Vente flash Amazon : cette montre Seiko est à un prix vraiment intéressant avec cette remiseLes fans de montres ou ceux à la recherche d’une idée cadeau vont être ravis de découvrir la montre Seiko à moins de 145 euros.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Cette couette en sherpa crée la sensation grâce à cette offre inattendueProfitez d’une température idéale pendant la nuit, en commandant la couette sherpa by Sampur à prix réduit chez Cdiscount. Cette couette deux places est agréable en toute saison, et se prépare à vous faire passer un confortable hiver.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Cette montre Tommy Hilfiger continue de créer la sensation avec cette promotion dingueAvis aux amateurs de style, d’élégance et de technologie : combinant tous ces aspects, la montre Tommy Hilfiger vous attend à prix réduit chez Cdiscount. Elle est disponible à moins de 90 euros sur la plateforme marchande, pour sublimer toutes vos tenues.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »