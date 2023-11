Incidents graves avant l'Olympico OM-OL

L’enquête n’en est qu’à ses débuts mais on en sait déjà un peu plus ce lundi sur les graves incidents survenus avant l’Olympico OM-OL, dimanche soir au stade Vélodrome. Le choc de clôture de la 10e journée de Ligue 1 a été reporté à une date ultérieure après que des supporters marseillais ont attaqué le car de l’Olympique Lyonnais.

Des travaux ont ralenti le car de l'OL S’il faut habituellement une dizaine de minutes aux équipes visiteuses pour rallier le stade Vélodrome, le car des Gones a mis 35 minutes pour arrivée à destination. "Il y avait un itinéraire qui n’était pas l’itinéraire habituel.

Tension avant l'Olympico au VélodromeLa tenue du match entre l'OL et l'OM est incertaine suite à des incidents violents entre supporters marseillais et lyonnais. Les forces de l'ordre interviennent pour gérer la situation. Lire la suite ⮕

L'Olympico annulé suite aux incidents graves à MarseilleLe match entre l'OM et l'OL a été annulé en raison des terribles incidents à Marseille. Le bus de l'OL a été attaqué et le visage de Fabio Grosso a été sérieusement blessé. Les supporters lyonnais ont également été ciblés et des dérapages, tels que des saluts nazis et des insultes racistes, ont été signalés. Lire la suite ⮕

Ligue 1 : Les incidents avant OM-OL au stade Vélodrome indignent le gouvernementLes ministres de l’Intérieur et des Sports , Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, condamnent l’attaque de bus de l’équipe et des supporters lyonnais. Lire la suite ⮕

– OL : « Gangrené par ces p... de racistes »... Le cri du cœur d'un « supporter noir » des ...En plus des terribles incidents qui ont conduit à l'annulation de l' Olympico , la soirée du Vélodrome a été marquée par des polémiques racistes. Lire la suite ⮕

– OL : Marseille condamne officiellement, les Lyonnais bloqués au Vélodrome !Alors que l'Olympique de Marseille a officiellement condamné les incidents autour de l' Olympico , les membres de l'OL se retrouvent dans une belle galère au Vélodrome. Lire la suite ⮕

L'Olympico : l'OL espère un réveil face à MarseilleL'Olympique lyonnais se déplace chez son rival marseillais pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Les supporters de l'OL espèrent un réveil de leur équipe dans ce choc très attendu, malgré la mauvaise forme actuelle du club. Lire la suite ⮕