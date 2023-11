Violences avant OM-OL et bus attaqués : la Ligue 1 sous le choc et en pleine crise

Le football français est sous le choc et sous une forte pression après les graves incidents ayant entraîné l'annulation du match OM-Lyon dimanche, le gouvernement pointant du doigt lundi la responsabilité des clubs et de la Ligue.

Trois semaines après l'interruption de la rencontre entre Montpellier et Clermont après le jet d'un pétard sur la pelouse, le 8 octobre, la violence est montée d'un cran autour des matches de Ligue 1 avec le caillassage du car de l'équipe lyonnaise sur la route du stade Vélodrome. OM-OL.

Au moment où la LFP est engagée dans une négociation délicate pour attribuer les droits domestiques et internationaux de la L1 à partir de la saison 2024-2025, ces événements tombent au plus mal et sont une très mauvaise publicité pour le football français, qui semble ne pas trouver de solution pour endiguer la brutalité d'une frange des fans.

L'OL a d'ailleurs condamné lundi « fermement les inacceptables comportements racistes d'individus dans le parcage » et « demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à la loi mais aussi contraire à ses valeurs ».Les autorités n'ont en tous cas pas tardé à renvoyer la balle dans le camp des institutions sportives.

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a ainsi estimé sur France 2 que « s'il est établi qu'il y a des supporters impliqués » dans des violences, « les clubs ne peuvent pas se désintéresser de cela », prônant « une réponse globale » où « toutes les instances du secteur sportif doivent être responsabilisées ».

