“Il faut vendre la maison” : ce différend entre Faustine Bollaert et son mari Maxime Chattam

Elle forme un couple célèbre avec Maxime Chattam. Faustine Bollaert était l’invité de l’émission Il n’y a pas qu’une vie dans la vie, diffusée sur Europe 1. L’animatrice de Ça commence aujourd’hui s’est alors confiée sur son histoire d’amour avec le romancier. Elle qui est mariée à l’écrivain depuis 2012, a expliqué avoir quelques désaccords avec son époux.

Ainsi, chez le couple, il y a"des momies, des squelettes et des affiches qui bougent en fonction de l’endroit où vous les regardez". L’animatrice de France 2 précise qu’elle"aimai bien l’univers des châteaux hantés, un peu gothique", indiquant qu’elle "commence un petit peu à changer" de style de décoration. "J’ai envie d’avoir quelque chose de plus épuré, de plus frais", a expliqué l’animatrice.

Faustine Bollaert souhaite se rapprocher de Paris Faustine Bollaert tente alors "de mettre des limites" à son mari. L’animatrice indique aussi vouloir"e rapprocher de Paris":"Mais, il faut vendre la maison, changer intégralement de vie et mon mari n’est pas forcément d’accord. Donc on se laisse un petit peu porter. Tout le monde veut partir en périphérie, en province, et moi, j’ai envie de revenir dans la capitale. headtopics.com

