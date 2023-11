Maxime Le Forestier victime d’un malaise sur scène : 'C’était bien…', la réaction improbable du chanteur de 74 ans

Ses fans ont eu très peur… Mardi 17 octobre 2023, Maxime Le Forestier a été victime d’un malaise sur scène, alors qu’il se produisait à Antibes. Par SMS, la salle de concert avait envoyé aux personnes présentes ce soir-là :"Maxime Le Forestier a fait un léger malaise deux chansons avant la fin de son concert. Il va mieux et vous remercie de votre chaleureuse présence.

Estimant que son malaise avait pris des proportions exagérées, le chanteur de 74 ans a lâché :"Mais j'ai été surpris par le bruit que ça a fait. Moi, j'adore tomber dans les pommes", avant de glisser :"L'avant-dernière fois que je me suis évanoui, c'était à Epinay. Les pompiers m'ont emmené à Bichat.

Maxime Le Forestier :"Ça fait chaud au coeur" Au micro de RTL, l’artiste a par ailleurs assuré ne pas avoir eu peur."Mon fils, mes musiciens, mes techniciens ont eu peur. Mais moi pas du tout. Je n'ai même pas touché le sol, d'ailleurs. Je n'ai pas perdu connaissance. headtopics.com

Maxime Le Forestier rassure après son malaise sur scène à AntibesAprès avoir fait un malaise sur scène à Antibes, Maxime Le Forestier assure qu'il va bien. Il explique avoir oublié de manger, ce qui lui arrive fréquemment, mais à son âge, ce n'est plus possible. Il affirme qu'il n'a pas perdu connaissance et qu'il adore tomber dans les pommes. Son fils et son producteur ont rassuré en précisant que ce n'était rien d'inquiétant. Lire la suite ⮕

Maxime Le Forestier rassure son public après son malaiseDix jours après son malaise sur scène, Maxime Le Forestier assure que tout va bien. Il explique les circonstances de son malaise et rassure ses fans. Lire la suite ⮕

Maxime rejoint les Spacer's pour jouer en Ligue AMaxime explique son choix de rejoindre les Spacer's pour jouer en Ligue A et mettre en valeur les sportifs français dans un championnat où ils ne sont pas forcément très protégés. Il connaît déjà certains joueurs de l'équipe. Lire la suite ⮕

Différences entre Maxime Dupuis et Julien Pereira : une analyse de la Stream TeamDans cette émission de la Stream Team, Maxime Dupuis et Julien Pereira se questionnent sur les aspects qui les distinguent. Une réalisation de S. Petit et Q. Guichard. Lire la suite ⮕

Hubert Hurkacz bat Maxime Battistella en demi-finale du tournoi ATP 500 suisseHubert Hurkacz, 11e mondial, s'impose face à Maxime Battistella au bout du set décisif (6-4, 3-6, 7-6) en demi-finale du tournoi ATP 500 suisse. Il affrontera Holger Rune ou Félix Auger-Aliassime en finale. Lire la suite ⮕

Maxime Grousset battu sur 200 m lors des Championnats de France petit bassinMaxime Grousset n'aura pas réalisé la passe de cinq lors des Championnats de France petit bassin qui se disputent à Angers. Samedi, il a été battu sur 200 m par Roman Fuchs, qui améliore son record personnel et réalise les minima pour les Championnats d'Europe petit bassin de Bucarest. Lire la suite ⮕