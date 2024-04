Gérard Depardieu : un récit de viol enfant met fin à sa course aux Oscars

Gérard Depardieu course Patrick Dewaere pour lui mettre des petits coups de poing et il n’est que 8h40, note le journaliste américain, déjà épuisé. La journée n’est pas finie : dans quelques heures, Depardieu lui racontera un viol perpétré enfant à Chateauroux. On est en 1977. Le journaliste épuisé, fils d’un célèbre dramaturge et diplômé de Columbia, se nomme Harry Stein. Son texte, publié dans une revue new-yorkaise, est un bijou de journalisme et une bombe à retardement.

Exhumé en 1991 par le magazine « Time », le récit de ce viol mettra fin à sa course aux Oscars. En 2024, à la lumière de la mise en examen de l’acteur, la France le redécouvre. Pourquoi a-t-il mis plus de quarante-cinq ans à nous arriver et que prouve-t-il ? Dans cette histoire, on croise deux journalistes américains (un anti-woke et une proustienne), la complaisance de la presse française et un acteur pris au piège des différences culturelle

