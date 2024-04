Gérard Depardieu accusé de viols et agressions sexuelles

Gérard Depardieu fait l’objet de deux plaintes, l’une pour viols et agressions sexuelles, déposée en 2018, et l’autre pour agression sexuelle, déposée en 2023. La justice examine toujours ces plaintes à l’heure actuelle. Depuis ces révélations, des dizaines femmes ayant travaillé avec l’acteur entre 2000 et 2022 racontent un mode opératoire de prédation sur les tournages.

Celui qu’on a souvent qualifié de "monstre sacré" du cinéma français tiendrait des propos sexuels réitérés, effectuerait des attouchements et des grognements pesants. Ces accusations ont été rendues public par Mediapart, au printemps 2023. Les révélations démontrent aussi la complaisance d’une partie du monde du cinéma envers l’attitude de Gérard Depardieu. Le magazine Complément d’enquête, sur France 2, a aussi diffusé des images sur lesquelles l’acteur tient des propos obscènes envers des femmes, et notamment une mineur

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



closerfr / 🏆 29. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Dénoncer les comportements de Gérard Depardieu a failli ruiner la carrière de Sophie MarceauSophie Marceau a été mal vue après avoir dénoncé le comportement de Gérard Depardieu lors du tournage du film « Police », de Maurice Pialat.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Affaire Gérard Depardieu, Fanny Ardant prend la parole : “Je crois toujours au pardon”Dans un entretien accordé à Télé Star, à paraître le 11 mars prochain, Fanny Ardant a de nouveau pris la défense de Gérard Depardieu, accusé de viols et d’agressions sexuelles, en évoquant le “pardon”.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Oscars 2024 : Jimmy Kimmel tacle Gérard Depardieu pendant la cérémonieLe comédien a fait un parallèle entre le chien d’« Anatomie d’une chute », Messi, et l’acteur français.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

Oscars 2024 : ce tacle à Gérard Depardieu n’est pas passé inaperçuLors de la 96ᵉ cérémonie des Oscars qui s'est tenue, dans la nuit du 10 au 11 mars, à Los Angeles, Jimmy Kimmel qui dirigeait la soirée, n'a pas hésité à tacler Gérard Depardieu dans son monologue d'ouverture.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Gérard Depardieu visé par une nouvelle enquête pour agression sexuelleCe mardi 5 mars, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une nouvelle enquête visant l'acteur Gérard Depardieu, accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Gérard Depardieu visé par une troisième enquête pour agression sexuelleGérard Depardieu à Nice, le 24 octobre 2021.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »