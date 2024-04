Diffusion de trois clips de sensibilisation à l'autisme en France

Les trois clips de sensibilisation seront diffusés à partir du 2 avril sur des chaînes de télévision, dans des salles de cinéma et sur les réseaux sociauxjournée mondiale de sensibilisation à l’autisme. « On compte en France 700 000 autistes. Nous voulons amener la société à mieux comprendre comment ces personnes évoluent et comprendre que leur mise à l’écart est injustifiée.

Les personnes handicapées sont des concitoyens et concitoyennes à part entière… et pas à part », a déclaré Fadila Khattabi, ministre des Personnes handicapées, devant la presse jeudi. Les trois clips sont une collaboration de personnes concernées personnellement par l’autisme : la scénariste Minh Tran Huy, Élie Semoun, et Francis Perrin, comme parents, Paul Mirabel avec son frère ou Paul El Kharrat, champion des Douze Coups de Midi sur TF

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



