Des contenants en plastique positifs aux PFAS

Selon une étude américaine, certains contenants en plastique , comme les bouteilles de lait ou de shampooing, ont été testés positifs aux PFAS . Ces substances chimiques nocives pour la santé seraient capables de se propager dans nos aliments en une semaine.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Environnemental Science & Technology Letters par des chercheurs de l’Université Notre Dame (Etats Unis), démontre pour la première fois la capacité des PFAS à migrer dans les produits alimentaires et les solvants en une semaine. Les PFAS, couramment appelés les 'polluants éternels', sont des substances perfuoroalkylées, des composés chimiques, utilisés depuis les années 50 et présents dans certains vêtements, en cosmétique ou dans des emballages alimentaires. Les PFAS sont connus pour se dégrader lentement, d'où leur surnom de 'produits chimiques éternels'

Contenants En Plastique PFAS Substances Chimiques Santé Aliments

