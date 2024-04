Yassine Belattar se produira au Bataclan pour la deuxième fois

L’humoriste et chroniqueur Yassine Belattar a annoncé qu’il allait se produire pour la deuxième fois de sa carrière au Bataclan le 15 juin 2024. En tournée depuis 2020, cette date viendra clôturer son deuxième seul en scène En Marge. Habitué des polémique s, comme pour ses prises de position sur le traitement du conflit israélo-palestinien, Yassine Belattar se lance dans un nouveau face-à-face ses détracteurs. «Il est temps pour moi de quitter ce spectacle si important à mes yeux.

Dans toute la France et de par le monde, j’ai pu prouver qu’humoriste est mon métier. Je ne savais pas que les médias et les politiques de ce pays allaient me faire ressentir d’une manière certaine le titre ’’En Marge’’», a déclaré l’humoriste le 1er avril sur ses réseaux sociaux. «Être humoriste avec des idées est devenu une chose quasi impossible tant le contexte de notre pays est violent», ajoute-t-i

Yassine Belattar Bataclan Spectacle Humoriste Polémique

