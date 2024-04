Des athlètes français dans l'album Panini pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Cette année, la marque Panini s'est mise à la page et a dédié un album consacré aux athlètes français qui préparent les Jeux Olympiques et Paralympiques. Léon Marchand, Teddy Riner, Rudy Gobert, Nikola Karabatic, Clarisse Agbégnénou ou Caroline Garcia ont désormais leur vignette Panini. En cette année 2024, la marque qui fête ses 50 ans, a décidé d'innover avec deux nouveaux albums. Le premier, sorti mardi, est consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Il regroupe 441 portraits d'athlètes français qui se préparent pour Paris 2024. « Je n'ai pas grandi avec les albums Panini, mais je constate autour de moi l'engouement que cela a créé quand mon entourage a su que j'allais avoir ma vignette » , a déclaré Rose Loga, qui représentera la France au lancer de Marteau, mardi soir lors de la soirée de lancemen

