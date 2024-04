Une arnaque aux colis démantelée en France

Une redoutable arnaque aux colis vient d’être démantelée. Trois suspects ont été arrêtés fin mars dans l’Essonne et seront jugés en mai pour avoir escroqué La Poste et des sites de commerce en ligne en bénéficiant de remboursements de colis déclarés faussement perdus, rapporte le journal Le Parisien, ce mercredi 3 avril. En moins de deux mois, plus de 400 colis auraient ainsi été détournés, soit des pertes estimées à plus de 30 000 euros pour La Poste.

Le manque à gagner pour les boutiques en ligne n'est, lui, pour l'heure, pas connu.La police a pu déjouer cette vaste fraude à partir d’une série de vols de scanneurs de codes-barres. Le 26 mars 2024, un fonctionnaire de La Poste dépose, en effet, une plainte au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois pour le vol de plusieurs appareils de ce type, qui permettent aux agents de «flasher» le code-barres des courriers et des coli

