Demain Nous Appartient : Résumé de l’épisode du vendredi 26 janvier 2024

Dans cet épisode de DNA qui sera diffusé vendredi à 19.10 sur TF1, Samuel risque la prison avec perpétuité et Gabriel tente de tourner la page. Le résumé précédent de Demain nous appartient du jeudi 25 janvier 2024 de News Actual est également en ligne. Retrouvez aussi les spoilers de DNA jusqu’au 9 février 2024. Bonne lecture.

Demain Nous Appartient : Résumé de l’épisode du vendredi 26 janvier 2024Gabriel tente de tourner la page Au Spoon, Gabriel relate à Charlie qu’il est resté enfermé tout un après-midi dans le bureau avec Soraya et qu’il ne s’est rien passé. Il est certain que Soraya était sur le point de craquer quand Maud est arrivée. Charlie pense qu’il devrait passer à autre chose. Nathan se range de son avis. Seulement Gabriel a déjà essayé, mais il aime trop Soraya pour tourner la page aussi vit





