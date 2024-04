Défaite du Stade Rennais face au PSG en demi-finale de la Coupe de France

Mercredi soir au Parc des Princes, le Stade Rennais est tombé face à plus fort en demi-finales de la Coupe de France. C'est en tout cas le constat que faisait l'entraîneur du club breton Julien Stéphan après l'élimination de ses joueurs face au PSG (1-0). Et nul doute que sans la très belle prestation de Steve Mandanda dans les buts, qui a repoussé presque toutes les tentatives de Kylian Mbappé, l'addition aurait pu être plus lourde pour les Rouge et Noir.

"Cette équipe de Rennes n'a jamais eu le sentiment qu'elle disputait une demi-finale de Coupe de France" Ce jeudi dans Rothen s'enflamme sur RMC, Jean-Michel Larqué est revenu sur la rencontre. Et si Stéphan évoquait "sa frustration de s'être fait contrer en première mi-temps", notre consultant regrettait quant à lui le manque d'ambition des Rennais dans cette parti

Stade Rennais PSG Coupe De France Défaite Demi-Finale Frustration Manque D'ambition

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RMCsport / 🏆 63. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Stade Rennais : Marquinhos titulaire, suivez la demi-finale de Coupe de FranceLe Stade Rennais est en déplacement à Paris pour affronter le PSG, à l’occasion de la demi-finale de la Coupe de France, ce mercredi 3 avril. Les Bretons espèrent se qualifier à nouveau en finale, cinq ans après la dernière en 2019, remportée face au PSG. Suivez le match en direct à partir de 21 h 10.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

PSG-Rennes, alléchante 2e demi-finale de Coupe de France à une semaine de PSG-BarçaQui rejoindra l'Olympique lyonnais en finale de la Coupe de France, prévue le samedi 25 mai à Villeneuve-d'Ascq ? Au lendemain de la victoire (3-0) de l'OL face à Valenciennes (L2) - et de nouvelles polémiques liées à l'arbitrage -, le PSG reçoit Rennes au Parc des Princes.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Mercato: les discussions pour une prolongation de Julien Stéphan au Stade Rennais avancent bienPrésent en conférence de presse ce vendredi, en amont de la rencontre entre Rennes et l'OM dimanche (17h05) lors de la 26e journée de Ligue 1, l'entraîneur du club breton Julien Stéphan a confirmé qu'il discutait d'une prolongation avec ses dirigeants. Son bail actuel s'arrête à la fin de la saison.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

– Stade Rennais en direct – Ligue 1Recevez les dernières mises à jour de Football sur Eurosport. Suivez le Strasbourg - Stade Rennais en direct le 31/03/2024. Découvrez les scores, les statistiques et les commentaires en temps réel.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Stade Rennais : suivez le match de la 27e journée de Ligue 1 en liveHuitième au classement et toujours accroché à son rêve européen, le Stade Rennais se déplace à Strasbourg, dimanche 31 mars (17 h 05), pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Stade Rochelais : la bataille pour le ballon promet d’être féroce face au Stade FrançaisLes Rochelais connaissent la qualité du jeu de dépossession et de la défense des Parisiens, qui chercheront à leur mettre une grosse pression dans les airs et au sol à Deflandre ce samedi (15 heures)

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »