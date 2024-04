Le mariage coutumier d'un chef spirituel ghanéen avec une fillette de 12 ans suscite l'indignation

« Nous tenons à souligner qu’il n’y a pas de relation charnelle ou de mariage, contrairement à ce que beaucoup pensent. »le mariage coutumier » du Gborbu Wulomo, chef spirituel de Nungua présenté comme un prêtre (dans le district d’Accra) avec une fillette de 12 ans , le bureau du chef religieux traditionnel a publié un communiqué pour faire des précisions.

Stephen Akwetey, 63 ans, est l’actuel Gborbu Wulomo-Shitse, chef spirituel originaire de la région de Nungua, et le seigneur suprême des Ga, un groupe ethnique du pays. Diplômé de l’École Lénine des sciences sociales en URSS (Russie), il a aussi assumé des fonctions politiques au sein du National Democratic Congress (NDC), le parti fondé par l’ancien président Jerry Rawlings.mariage coutumier » entre cet homme et une Naa Okromo, une fillette de 12 ans, samedi 30 mars, ont suscité l’émoi et la colère au sein de la population. Le Ghana interdit en effet à toute personne mineure de se marie

