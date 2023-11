Si comme tout le monde vous vous demandez quand baissera l'électricité, ce n'est pas pour tout de suite! Alors voici comment faire diminuer votre facture d'électricité en comprenant quels appareils consomment trop chez vous.Utiliser le capteur Ecojoko pour voir votre consommation électrique appareil par appareil, la facture pèse lourd dans le budget des Français.

Avec la fin programmée du bouclier tarifaire, une hausse de 10% a été appliquée en août dernier et une nouvelle est à craindre début 2024. C'est pourquoi de plus en plus de Français cherchent des solutions pourPour baisser votre consommation électrique et faire des économies d'énergie (et donc financières), il faut d'abord, ce qui vous permettra d'agir. Il existe pour cela des capteurs ou des applications qui vont vous y aider."Suivre sa consommation avec précision, c'est déjà la faire baisser de 10 à 15% sans changer d'équipement, grâce à l'autosurveillance qui se met naturellement en place", constate Pierre Picavet, directeur marketing d'Ecojok





NotreTemps » / 🏆 39. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Comment Google Photos va utiliser l’IA pour vous faire revivre vos meilleurs souvenirsGoogle Photos vous permettra bientôt de générer des vidéos personnalisés à partir de vos meilleurs souvenirs, et ce, en quelques clics.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Auto-hypnose : comment bien l'utiliser pour résoudre ses problématiques, selon des spécialistesTout ce qu'il faut savoir avant de se lancer en solo dans cette gymnastique de la conscience.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Comment configurer et utiliser la dictée vocale sur MacLes ordinateurs Mac intègrent une fonctionnalité de dictée vocale qui peut se révéler bien utile pour certaines tâches. Voici comment configurer et utiliser la dictée vocale sur macOS.

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Agar-agar : bienfaits santé, effet coupe-faim, comment l'utiliser ?Santé : Actualités et conseils santé

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Patrimoine immobilier : comment bien utiliser la SCINOS CONSEILS- La société civile immobilière présente de nombreux avantages, notamment fiscaux. Mais l'administration veille. Nos astuces pour en profiter sans vous faire rattraper par le fisc.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Trente-quatre Français ont quitté Gaza, l’Institut français touché par un tir israélienTrente-quatre Français accompagnés de membres de leurs familles ont quitté vendredi Gaza pour l’Égypte via le poste-frontière de Rafah.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »