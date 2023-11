Commémoration des attentats de Paris : le making of d'une photo émouvante

Huit ans déjà… Le 13 novembre 2015, trois commandos de djihadistes semaient la terreur à Saint-Denis, aux abords du Stade de France, et dans Paris, faisant 130 morts et plus de 350 blessés. Dans la salle de concert du Bataclan, 90 personnes perdaient la vie lors des attaques terroristes revendiquées par Daesh. Tous les ans, des commémorations se déroulent devant les lieux du drame en mémoire des victimes.

Les photographes de presse sont présents pour couvrir l’événement, en tâchant de trouver la bonne distance entre le respect pour le recueillement et la volonté de capter l’émotion du moment. La photojournaliste Jeanne Accorsini, de l’agence Sipa Press, explique à 20 Minutes le making of d’une photo réalisée lors de la cérémonie devant le Bataclan le 13 novembre 2023.Que voit-on sur l’image ?« On voit un homme assez âgé qui s’approche de la stèle où les noms des personnes décédées sont inscrits. Il vient toucher avec sa main le nom d’une personne précisément, détaille à 20 Minutes Jeanne Accorsin

