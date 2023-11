Le ministère de l’Éducation nationale a rendu publics lundi soir les résultats des évaluations nationales en mathématiques et en français, réalisées en septembre en CP, CE1, CM1, sixième et quatrième. Pour la première fois cette année, les élèves de CM1 et de 4e bénéficiaient d’une évaluation nationale commune à tous les établissements. Les premières tendances sont préoccupantes sur les deux matières phares de la scolarité.

En 6e : des résultats en très légère hausse depuis 2017 Pour l’élémentaire, le ministère pointe « des résultats en début de CP plutôt en deçà des tendances nationales en français, et des résultats variables selon les domaines en mathématiques des résultats en début de CE1 légèrement au-dessus des tendances nationales en mathématiques. » Il souligne par ailleurs la « légère supériorité des résultats obtenus par les écoles du dispositif Marseille en grand », ce vaste plan expérimental lancé par Emmanuel Macro

:

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune | Lire la suite »

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

La source: LaTribune | Lire la suite »

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr | Lire la suite »

SUDOUEST: Moustique-tigre : à Talence, les « résultats encourageants » de l’opération « zéro moustique »Début avril, une ambitieuse opération « zéro moustique » était lancée dans l’îlot d’une vingtaine d’habitations, en plein quartier d’échoppes, à Talence. Pari relevé ? La chute de la population du moustique-tigre au cœur de l’été apparaît spectaculaire, mais pas suffisamment pour profiter de sa terrasse en toute quiétudeélivrer sinon un quartier, du moins quelques rues, de la pression harassante exercée par le moustique-tigre ? Vaste programme que cette opération « zéro moustique » annoncée au printemps dernier à Talence, où un îlot d’une vingtaine d’habitations, près des boulevards, avait été ciblé pour la saison d’été. Ecrin urbanistique à valeur d’exemple, typique d’un quartier d’échoppes bordelais, pour sensibiliser les habitants, enchaîner les campagnes de piégeage et surtout mesurer une éventuelle baisse de la population du..

La source: sudouest | Lire la suite »

FRANCEİNTER: Le niveau des élèves varie en fonction du profil social des établissementsSelon les résultats des dernières évaluations organisées en septembre par le ministère de l'Éducation nationale, à la rentrée en CP, CE1, CM1, 6e et 4e, le niveau des élèves reste globalement stable ces dernières années, mais varie assez largement en fonction du profil social des établissements.

La source: franceinter | Lire la suite »

LEPARİSİEN_75: Votation citoyenne à Paris pour limiter les SUV et les 4x4La Ville de Paris va organiser le 4 février prochain une votation citoyenne pour décider s’il faut limiter la présence des SUV et des 4x4 dans la ville. Les propriétaires de véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de plus de 1,6 tonne, ainsi que ceux de véhicules électriques de 2 tonnes ou plus sont visés. Le tarif plus élevé ne concernerait pas le stationnement résidentiel.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite »