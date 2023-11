Bourse aux disques et à la BD à Tours

C’est l’occasion unique d’acheter des disques d’Indochine, des goodies de Johnny Halliday ou encore des raretés Oi et Punk venues d’Angleterre : comme chaque année, Radio béton organise sa Bourse aux disques et à la BD le 19 novembre 2023 à Tours (Indre-et-Loire). Pour cette 40ème édition, une 2ème salle sera consacrée aux petits labels et distros, avec les locaux “Un je ne sais quoi”, “ODG Prod”, “Reverse tapes”, “Another records”… mais aussi Christophe Gofette (ancien rédac chef de Best, Fluide glacial, Brazil), qui dédicacera son 38e livre consacré à Alice Cooper paru le 2 octobre 2023 et l’imposant et massif “1000 Albums Rock Essentiels, De 1956 à Aujourd’hui’ (3 kilos !)', l’un des best sellers en livres musique de Noël 2022, épuisé chez l’éditeur. Sans oublier les vinyles à tirage limité et numéroté de son label Found Guilty Records. À lire aussi Tours. Trafic de stupéfiants : un kilo de cannabis saisi par les policiers Plus de 2000 visiteurs attendus Comme chaque année, une cinquantaine d’exposants du grand ouest seront présents pour accueillir les 2 à 3000 visiteurs. Comme de coutume, Radio béton et son studio mobile s'installeront également cette année au cœur de l'événement de 9h30 à 18h, pour des animation en direct. Rendez vous à Mame, 49 bd Preuilly, le dimanche 19 novembre 2023 de 9h30 à 18h. Entrée gratuite.

Bourse Aux Disques, BD, Radio Béton, Tours, Musique, Événement