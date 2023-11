Inde : Une collision entre deux trains fait au moins 13 morts

Au moins treize personnes sont mortes et une cinquantaine ont été blessées dans une collision entre deux trains ce dimanche soir dans le sud-est de l’Inde. Le déraillement s’est produit entre les villes d’Alamanda et de Kantakapalle dans l’Etat de l’Andhra Pradesh après le non-respect d’un signal par un train transportant des voyageurs.« Treize passagers sont décédés et 50 autres sont blessés.

De précédentes catastrophes ferroviairesL’Inde, qui possède un des réseaux ferroviaires les plus vastes du monde, a connu un grand nombre d’accidents de train meurtriers dans son histoire. La sécurité s’est toutefois améliorée ces dernières années à la faveur d’investissements et d’améliorations technologiques.

