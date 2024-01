Booba soutient un homme qui accuse le vaccin Pfizer

Fort de plus de 6 millions de followers sur le réseau social X, le rappeur y a affirmé que le pourfendeur de Pfizer, qui considère que le vaccin anti-Covid est responsable du décès de sa femme, «dit la vérité».(anciennement Twitter), auprès de ses 6,3 millions d’abonnés, la dernière vidéo de Marc Doyer, qui accuse depuis des mois le vaccin Pfizer d’avoir provoqué chez son épouse la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

En commentaire, Booba ajoute : «Je prends le risque… Je sais qu’il dit la vérité et vous le savez aussi. Beaucoup trop de gens sont dans son cas. Ouvrez les yeux c’est maintenant ou jamais.» Je prend le risque... Je sais qu'il dit la vérité et vous le savez aussi. Beaucoup trop de gens sont dans son cas. Ouvrez les yeux c'est maintenant ou jamais





Pfizer a-t-il reconnu un lien entre la mort de Mauricette Doyer, décédée de Creutzfeldt-Jakob, et le vaccin anti-Covid, comme l’affirme son fils?L’accusation portant sur la mort de cette septuagénaire au printemps 2022 est basée sur un pré-rapport d’expertise judiciaire. Dont les auteurs semblent plutôt affirmer l’inverse.

