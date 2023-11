Anciens dirigeants du Crédit municipal jugés par la Cour des comptes

30/10/2023 15:16:00 / La source: sudouest

Le jeudi 26 octobre 2023, les anciens dirigeants du Crédit municipal étaient jugés par la Cour des comptes pour “faute aggravée de gestion”, entre 2016 et 2019. Cette institution a été créée par Napoléon Bonaparte, le 1er décembre 1801. Le gendarme des banques, l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) examinait la gestion aventureuse du Crédit municipal de Bordeaux, entre 2016 et 2019. Le procureur général a requis des amendes de 35 000 et 18 000 euros contre l’ancien directeur général et son adjoint qui avaient lancé une politique de prêts à « haute valeur » sanctionnée par le gendarme des banques.

Crédit Municipal, Cour Des Comptes, Gestion, Amendes, Banques