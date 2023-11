“Friends” : un loft de télé-réalité rempli de gens intelligents à la répartie ciselée

C’est étrange l’amitiéEt puis tu commences à tisser des liens avec certains copains plutôt qu’avec d’autres

, tout d’un coup tu as l’impression de rencontrer ton frère ou ta soeur issu(e) d’une autre mère… ce qui est ridicule comme analogie vu que je connais des frères et soeurs qui ne peuvent pas se voir… Tu fais tout ensemble, t’as les mêmes délires, c’est à la vie, à la mort… enfin c’est ce que j’imagine parce que moi, j’ai pas d’amis… J’ai des gossesUn gosse, ça compte sur toi pour un déménagement ! Quand il a besoin d’argent, c’est toujours à toi qu’il demande ! Et si il a un chagrin d’amour, c’est à toi de le consoler.

À Paris, les gens qui traînent ensemble, on peut pas vraiment appeler ça de l’amitié…c’est plus une manif très très petite…ou bien des codétenus…mais pas des amis ! Et si vous pensez que j’exagère, que l’amitié à Paris est possible, imaginez un instant que vous et votre ami, vous êtes chacun sur le point d’avoir un enfant et qu’il n’y a plus qu’une seule place en crèche… Vous verrez combien de temps elle va durer votre «... headtopics.com

Xavier Bertrand (LR): 'L'ennemi, aujourd'hui, de notre démocratie, c'est l'islam politique'VIDÉO - Pour Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France, 'l'ennemi, aujourd'hui, de notre démocratie, c'est l'islam politique' Lire la suite ⮕

Disparition de l'acteur Matthew Perry, célèbre pour son rôle dans FriendsL'acteur Matthew Perry, connu pour son interprétation de Chandler Bing dans la sitcom à succès Friends, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles à l'âge de 54 ans. Aucun signe de crime n'a été trouvé selon les médias américains. Lire la suite ⮕

