Activités pour la jeunesse, marché et pétanque à Agde

Le service cohésion sociale et jeunesse de la ville d’Agde propose une chasse aux œufs pour toute la famille ce mercredi 3 avril, à partir de 14 h 30, sur la place de la Glacière. Gratuit. L'Aire marine protégée de la côte agathoise organise une chasse aux œufs… de poissons, raies et seiches à la Maison de la Mer, ce mercredi 3 avril, de 10 h à midi. Réservations au 04 67 94 67 90. Gratuit. Avec le mois d’avril, voici le retour du marché quotidien alimentaire et vestimentaire au Grau d’Agde, sur la place des Mûriers. Les mercredis et samedis, la Boule du Cap organise un concours en doublettes à 14 h 30, sur le boulodrome Jean-Miquel (2 €) ; au Grau d’Agde, vous avez rendez-vous à 14 h, comme chaque mercredi et vendredi, avec un concours en triplettes sur le boulodrome du front de mer (2 €)

