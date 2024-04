Conférence-débat avec le matador Clemente

Au fil de l’éclosion printanière, la passion du Cercle taurin tyrossais prend toute sa mesure. Ainsi après avoir accueilli Eric Darrière, le président de la commission taurine dacquoise, l’association d’aficionados récidive dans son rôle de transmission, en recevant le matador Clemente, vendredi 5 avril, à 19 heures.

Natif de Bordeaux mais fidèle à ses racines pouillonnaises, Clément Dubecq se prêtera de bon cœur à une conférence-débat, qui ne manquera pas d’évoquer l’actualité de saison, mais aussi sa dernière temporada, riche de 11 paseos. Désormais classé au troisième rang de la hiérarchie française, le toréro commentera un retour en lumière amorcé depuis la corrida de 2019 à Saint-Sever et superbement matérialisé l’an passé avec, en figures de proue, les sorties à Mont-de-Marsan, Bayonne et Dax (deux fois

