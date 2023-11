À Arles, l’espoir des Afghans entre broderies et clichés contemporains

Sous les arches de la salle d’exposition, des manteaux brodés en laine ou taffetas cohabitent avec une majestueuse robe en soie qui rend hommage « à la femme afghane brimée, sous le régime des talibans, bannie de l’espace public, privée d’éducation et de travailZolaykha Sherzad est le personnage clé de cette exposition, née de sa rencontre avec Jean-Paul Capitani, aujourd’hui décédé, et Françoise Nyssen, figures du groupe d’édition arlésien Actes Sud et fondateurs du Méjan, sans oublier l’association Étoffe d’artistes qui aide les artisans afghans à sauver...

Le boutis, un joli pont entre Kaboul et Arles. Travail sur textile piqué et parfois rebrodé, le boutis trouve ses origines dans les cotonnades et broderies indiennes provenant d’Égypte, des Indes et arrivés au port de Marseille. La Provence a ainsi a été la première région en France à découvrir ces étoffes.Ces pièces artisanales rencontrent à Arles des œuvres d’art contemporaines.

Ainsi les incroyables séries rouges de Mohsin Taasha qui joue de la technique des miniatures et retrace toutes les violences subies par les hazaras. Ou les portraits de Morteza Herati qui interpellent le regard. Ou encore, l’improbable cliché de chaussures d’occasion de Zahra Khodadadi.

Artisanat et art contemporain côtoient enfin l’histoire via des clichés anciens comme ceux de Ria Hackin, archéologue et résistante, provenant du Musée national des arts asiatiques – Guimet ou des photos du reporter Marc Riboud.

